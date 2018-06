La commune de Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence) a porté plainte après la découverte de tags racistes et anti-police jeudi matin. Les quatre courts de tennis qui venaient d'être inaugurés ont été saccagés. Le maire lance un appel à témoin.

Sainte-Tulle, France

La commune de Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence) a porté plainte après la découverte de tags racistes et anti-police jeudi matin. Les quatre courts de tennis qui venaient d'être inaugurés ont également été saccagés.

Sur la façade de la mairie et de la salle des fêtes

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des inscriptions à caractère raciste avec des croix gammées et qui ciblait également la police ont été taguées sur plusieurs murs dans cette commune de 3.450 habitants, notamment sur la façade de la mairie et de la salle des fêtes. Des pots de fleurs ont également été renversés.

Entre 50.000 et 100.000 euros de dégâts

Sur les cours de tennis du parc Max-Trouche inaugurés le 9 juin dernier, une porte a été fracturée et des poubelles ont été incendiées ainsi que les bancs en plastique sur les terrains et les filets. Le revêtement a été endommagé. Selon le maire Bruno Poissonier qui lance un appel à témoin en contactant la police municipale au 04 92 70 49 91, le montant des dégradations est estimé entre 50.000 et 100.000 euros.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Manosque.

Des inscriptions anti-police - Mairie de Sainte-Tulle

Des tags racistes - Mairie de Sainte-Tulle