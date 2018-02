Le Pont-de-Beauvoisin, France

En parallèle de l'enquête et des recherches, c'est également le temps du recueillement au Pont-de-Beauvoisin (Isère), après l'annonce de la mort de Maëlys, recherchée depuis six mois. Devant la salle des fêtes où a été vue pour la dernière fois Maëlys cet été, l'autel éphémère créé en août par des inconnus s'étale de plus en plus au bord de la route départementale.

Les gens déposent des nounours en hommage à la petite fille. © Radio France

Les bougies sont éteintes par la pluie, les photos gondolées. Les passants déposent également des roses en dessous des banderoles où on peut lire "la vérité pour Maëlys".

Les banderoles attachées aux grilles de la salle des fêtes. © Radio France

"C'est mon cœur de grand-mère et de mère qui m'a amené ici. Ce n'est pas grand chose mais ça permettra à la famille de savoir qu'on est derrière eux." — Jeanine, venue de Moselle.

Autant de souvenirs et d'attentions qui emplissent les passants d'émotions. "C'est mon cœur de grand-mère et de mère qui m'a amené ici. Ce n'est pas grand chose mais ça permettra à la famille de savoir qu'on est derrière eux.", explique Jeanine, venue de Moselle. Cette grand mère alsacienne n'arrive pas à retenir ses larmes. Le terrible destin de Maëlys retourne les estomacs sur ce bord de départementale alors que de nombreux passants déposent également des jouets et des peluches par dizaines.

#Lelandais Des familles d’inconnus de Pont de Beauvoisin et de toute la France apportent peluche, bougie pour soutenir la famille. #Maelyspic.twitter.com/ZHDrmzET4C — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) February 15, 2018

Les bougies sont éteintes par la pluie. © Radio France

Les peluches sont gonflées d'eau de pluie. © Radio France - Caroline Pomès

Cela ravive les vieilles histoires de disparition comme celle de la sœur d'Ahmed Hamadou. Elle est venue se recueillir plusieurs fois sur cet autel du souvenir. C'est la sœur du Chambérien de 45 ans, l'un des disparus du Fort de Tamiers, une des affaires de disparition qui pose encore des questions sur un possible lien avec Nordahl Lelandais.