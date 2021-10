PHOTOS - Alerte Orange : Vialas, en Lozère, isolée après des coulées de boue

Il n'y a pour l'instant, et heureusement, aucun blessé à cause des violents orages ce dimanche, dans le Gard et en Lozère. En revanche, quelques dégâts sont à signaler, notamment à Vialas, près de Genolhac.