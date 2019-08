PHOTOS - Animaux abandonnés : les refuges de Haute-Vienne et de Corrèze saturés

Dans la Haute-Vienne et en Corrèze, les refuges SPA sont complets depuis le début de l'été. La situation concernant les chatons est particulièrement critique.

Haute-Vienne, France

C'est malheureusement un sujet qui revient tous les ans durant l'été : l'abandon de chiens et de chats sur le bord de la route ou directement à la SPA.

En France près de 100 000 animaux sont délaissés chaque année, dont 60 000 pendant la période des grandes vacances. Cette année de nombreux refuges dénoncent un nombre d'abandons record pendant le mois de juillet. Dans la Haute-Vienne comme en Corrèze, les refuges sont complets.

Les abandons augmentent toute l'année

La situation est de plus en plus tendue dans les refuges. La SPA de la Haute-Vienne à Couzeix, près de Limoges n'a presque plus aucune place pour recevoir des chiens. Ils sont près de 200 actuellement à attendre qu'une famille vienne les adopter.

Les gros chiens ont plus de mal à se faire adopter. © Radio France -

Les chiffres sont particulièrement parlants au refuge de Chameyrat, près de Tulle, en Corrèze. Le nombre d'abandons de chiens et de chats, directement à la SPA, a triplé par rapport à l'an dernier entre le mois de janvier et le mois d'août.

Les chatons particulièrement fragiles

La situation est particulièrement critique pour les chatons. Ils arrivent par paquets au refuge de la Haute-Vienne qui en retrouve près d'une vingtaine par jour.

LA SPA lance donc un appel pour trouver des familles d'accueil le temps que la place se libère et qu'ils soient vaccinés. Toutes les dépenses sont prises en charge par le refuge.

Ces chatons souffrent du coryza, il peut être mortel. La SPA cherche des familles d'accueil aussi pour éviter qu'ils attrapent ces maladies. © Radio France -

La SPA rappelle qu'il est important de faire stériliser son chat pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation.

30 000 euros d'amende

L'été ces animaux de compagnie sont plus nombreux à être abandonnés mais les départs en vacances ne sont qu'un "prétexte" parmi tant d'autres selon ces refuges.

Les adoptions ne sont pas suffisantes face au nombre d'abandons. Les chats en bonne santé profitent toutefois d'un lieu qui leur convient bien. © Radio France -

"Le chien aboie trop, le chat coûte trop cher, on attend un enfant..." La liste est longue rappelle le président de la SPA de la Haute-Vienne qui estime toutefois que certains n'ont vraiment pas le choix lorsqu'ils font face à de gros problèmes de santé par exemple.

Le nombre d'adoption devrait augmenter à la rentrée. © Radio France -

Pour rappel l'abandon sur la voie publique ou dans la nature d'un animal est puni de 30 000 euros d’amende et deux ans de prison.