PHOTOS - Après le crash mortel d'un avion, les investigations se poursuivent à Peyrolles

Après le crash d'un avion de voltige dimanche soir à Peyrolles dans les Bouches-du-Rhône, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Un père et son fils sont morts dans l'accident.

Ce mardi, des gendarmes, des plongeurs de la brigade nautique et fluviale de Martigues, mais aussi des agents du BEA (bureau enquête analyse) et de la SR GTA (section de recherches de la gendarmerie des transports aériens) étaient sur place. Il s'agit de retrouver des indices et de déterminer les causes de l'accident.

L'enquête est dirigée par le parquet de Marseille.

Les enquêteurs recherchent des indices pour comprendre les causes de l'accident - gendarmerie