PHOTOS - Au cœur des travaux sur la falaise du pont Saint-Nicolas entre Nîmes et Uzès

La route entre Nîmes et Uzès est totalement fermée à la circulation pendant près d'un mois en raison de travaux. Une paroi rocheuse fait l'objet d'une purge sur une distance de 200 mètres, tout près du pont Saint-Nicolas.

Il s'agit de retirer préventivement des blocs de pierre, qui peuvent parfois peser plusieurs dizaines de kilos, qui pourraient se détacher et tomber sur la chaussée. Avec les risques que cela pourrait impliquer pour les milliers d'automobilistes, mais aussi de cyclistes, qui empruntent chaque jour cette route.

Ce sont des cordistes, perchés à près de 40 mètres au dessus de la route, qui réalisent l'opération. A la fois un travail de Romain et de fourmi puisque tout se fait à la main, à l'aide de barres à mines, de massettes et de pioches pour faire tomber les blocs petit à petit. Pour les amateurs de sensations fortes, pas d'explosion spectaculaire à attendre, sauf cas vraiment très exceptionnel.

La dernière purge de cette falaise remontait à 2012. Mais, avec le temps, la situation de la paroi rocheuse évolue et il faut assurer une surveillance régulière. La route restera totalement fermée à la circulation du lundi au vendredi de 9h à 16h30 jusqu'au 14 avril. En revanche, elle est rouverte le soir et le week-end. Des déviations sont mises en places par Dions pour les véhicules qui viennent de l'ouest et par Remoulins pour ceux qui viennent de l'est.