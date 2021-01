PHOTOS - Avec la fermeture des remontées mécaniques, le succès fou du ski joëring

Dans les stations de ski, les télésièges sont toujours figés et cela va durer. Mercredi soir, le Premier ministre Jean Castex a douché les espoirs de réouverture imminente des remontées mécaniques. Un point sera fait le 20 janvier afin d'examiner les conditions d'ouverture pour début février. Conséquence de cette situation exceptionnelle, les alternatives au ski alpin connaissent un succès grandissant auprès des quelques vacanciers présents. Aux Arcs en Savoie, le pionnier du ski joëring en France Jacques Fillietroz voit défiler un nouveau public.

Le début de l'initiation se fait au pas © Radio France - Nicolas Peronnet

Une vingtaine de baptêmes par jour

Discipline douce par excellence, le ski joering consiste à se faire tracter à ski par un cheval sur les sentiers enneigés, grâce à l’utilisation de harnais semi-rigide. En cet hiver particulier, le fondateur du ranch El Colorado accueille une vingtaine de pratiquants, la plupart néophytes, chaque jour ou presque pour des baptêmes.

La clientèle est différente". Jacques Fillietroz

"On a pas forcément plus de monde mais la clientèle est différente" explique l'ancien pisteur des Arcs, qui a laissé tomber les remontées mécaniques en 1992 pour vivre sa passion, "d'habitude, hors covid, la clientèle est skieuse et cavalière. Cette année, nous avons des clients qui découvrent le cheval et la glisse d'une autre manière. Il y a plein d'activités qui ne sont pas forcément le ski, le ski, le ski. C'est une approche totalement différente. C'est silencieux, on est en pleine nature, on peut observer les montagnes. Au trot et au galop, on a quand même des sensations de glisse".