[PHOTOS] Bayonne : un 1er mai unitaire pour "le progrès social et écologique"

Ils étaient 2500 manifestants à défiler dans les rues de Bayonne selon la police, mais près de 6000 selon les syndicats. Le rendez-vous a été donné à 11h place Sainte-Ursule, près de la gare.

Cette année, la fête du travail a été placée sous le signe de l'unité : la CGT et LAB manifestaient ensemble, au côté de plusieurs collectifs, notamment le mouvement altermondialiste Bizi!. Tous ont choisi d'unir leur force pour mettre en avant leurs multiples revendications. Il y avaient les traditionnelles luttes sociales, bien-sûr, mais d'autres thèmes étaient aussi au cœur de la marche, comme la question climatique, celle des réfugiés, ou encore l'égalité homme-femme.

"Le message principal qu'il y a derrière, c'est une plus juste répartition des richesses, une société à la fois plus sociale et plus écologique." Sam, déléguée CGT