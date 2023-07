PHOTOS - Bordezac se relève de l'incendie qui a frappé les Cévennes il y a un an

C'était il y a... tout juste un an : le 7 juillet 2022, un incendie éclatait en fin d'après-midi dans le nord des Cévennes, entre Bordezac et Bessèges. En deux heures, le feu parcourt deux kilomètres. Plusieurs centaines d'hectares de forêt détruits. Certaines maisons de Bordezac doivent être évacuées, car le feu lèche les façades. 700 pompiers mobilisés. Après le choc, le maire décide de réagir vite pour faire disparaître le plus rapidement possible les traces de l'incendie.

ⓘ Publicité

Un an après, il est en passe de réussir : 3.500 tonnes de bois calcinés ont été évacués, des coupes claires ont été effectuées dans la forêt, là où c'était nécessaire. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu convaincre les propriétaires privés de respecter leur obligation légale de débroussaillement (OLD). Ils se sont regroupés pour avoir plus de poids et faire travailler des exploitants forestiers.

loading

C'est Cédric Jallès, un ingénieur des arts et métiers, habitant de Bordezac et lui même évacué avec sa famille lors de l'incendie, qui a coordonné tout le projet. Il a de l'expérience : il a dirigé pendant 15 ans la scierie de Bessèges. "Beaucoup d'habitants sont venus pour vivre au milieu des bois. On l'aime notre forêt, mais il faut se dire aussi que l'arbre qu'on n'a pas voulu couper il y a 20 ans, quelqu'un y a mis le feu et... on en a brulé 540."

Le plus important, c'était de convaincre les propriétaires privés de se regrouper pour peser face aux exploitants forestiers qui ont "nettoyé" leurs terrains.

loading

Le commandant Jérome Jallet est chargé de mission feux de forêt au SDIS 30. C'est l'un des premiers à être arrivé à Bordezac quand l'incendie s'est déclaré. Les opérations n'ont pas été faciles, parce que la forêt située à la lisière des maisons n'était pas facile d'accès pour les pompiers. Il salue le travail de la commune et de ses habitants.

Et maintenant replanter

loading

Il va falloir maintenant replanter. Ce sera réalisé avec des arbres de variétés méditerranéennes, résistantes aux incendies et au stress hydrique. Un travail qui va prendre plusieurs années.

Le paysage de Bordezac (Gard, Cévennes) 1 an après l'incendie du 7 juillet 2022 (+ de 600 hectares de forêts détruits) © Radio France - Sylvie Duchesne

Le paysage de Bordezac (Gard, Cévennes) 1 an après l'incendie du 7 juillet 2022 (+ de 600 hectares de forêts détruits) © Radio France - Sylvie Duchesne

Le paysage de Bordezac (Gard, Cévennes) 1 an après l'incendie du 7 juillet 2022 (+ de 600 hectares de forêts détruits) © Radio France - Sylvie Duchesne