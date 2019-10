PHOTOS – "Ça tord les tripes", après l’incendie de la scierie à Chabeuil

Chabeuil, France

Une partie du toit s'est effondré. Des traverses métallique se sont pliées, et pendent dans le vide. Le sol est recouvert de bois brûlés, qui continuent de fumer. Pascal Michelard est le propriétaire et gérant de la société : "J’ai une grosse boule au ventre. J’ai une bonne équipe de salariés avec moi, certains sont même plus touchés que moi. On verra tout ce qu’il faut pour tout remettre en route rapidement."

Le violent incendie de la scierie de Chabeuil ce mercredi. © Radio France - Victor Vasseur

75 pompiers sont intervenus, dès 2h30, quand la scierie a commencé à brûler. 6000 mètres carrés sont partis en fumée. Douze salariés travaille, dont Laurent, c’est l’un des plus anciens de la scierie : "La sueur que l’on a laissée dans cette usine pour arriver à un outil de travail comme ça. Ça tord les tripes. Ça fait vraiment mal. On ne sait pas ce que l’on va devenir."

Demande d’activité partielle

Laurent peut être rassuré, la plupart des machines n'ont pas brûlés. L'entreprise a lancé les procédures pour mettre en place le chômage technique. Patrick Vieillescazes, le secrétaire général de la préfecture de la Drôme, assure que tout sera fait pour que l'entreprise redémarre et rapidement : "On n’a pas de produits dangereux. On est sur du bois qui brûle, qui termine sa combustion. Il y a des volumes importants de bois."

Il poursuit : "Il faut terminer de déblayer ce qui peut l’être, de noyer le feu, et de vérifier que les structures métalliques ne présentent pas de danger d’effondrement immédiat."

La scierie a commencé à estimer le montant des dégâts, qui s'élève à plus d'un million d'euros.

