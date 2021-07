PHOTOS - "Je n'avais jamais vu ça" : à Bélâbre, le nettoyage après les pluies torrentielles

Des pompes pour aspirer et évacuer l'eau ; des balais et des kärcher pour retirer la boue à l'intérieur des habitations et sur les routes. À Bélâbre, dans l'Indre, les opérations de nettoyage rythment les dernières heures depuis les pluies diluviennes tombées mardi 13 juillet. Par endroit, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en quelques heures. La décrue de l'Anglin, la rivière qui passe à Bélâbre, a commencé mercredi soir et se poursuit encore. L'eau est montée jusqu'à trois mètres de haut et 23 habitations ont été touchées. Une famille doit être totalement relogée.

Chez Marie-Christine et son mari, l'eau a fait des dégâts dans la cuisine fraîchement refaite © Radio France - Solène de Larquier

De précédentes inondations qui font ressurgir de mauvais souvenirs

Les pompiers prêtent main forte à la population pour effectuer des opérations d'assèchements dans une dizaine de maisons. Chez Marie-Christine et son mari, l'eau a atteint entre 20 et 30 centimètres dans la cuisine et le salon. Pour ce couple de Toulousains en résidence secondaire, ce sont de mauvais souvenirs qui remontent à la surface. "On avait déjà été inondé en 2016. La cuisine avait été refaite. Les peintures sont neuves", souligne Marie-Christine. "On savait qu'on achetait une maison en bord de rivière, près de l'Anglin. On était au courant de ça. Mais il ne faudrait pas que ça arrive plus souvent", ajoute-t-elle.

Je n'avais pas prévu de passer les vacances à faire des courriers, des photos et des visites d'experts mais on n'a pas le choix

La décrue de l'Anglin se poursuit © Radio France - Solène de Larquier

Sur place, le maire de Bélâbre ne cache pas qu'il est un peu sonné par les événements. "On a encore les stigmates de cette inondation, ça nous a vraiment surpris. C'est sorti du lit, on a eu 3 mètres en l'équivalent de 12 heures", décrit Laurent Laroche. "Nous avons pourtant ouvert les pelles suffisamment tôt pour permettre un écoulement de la rivière mais elles n'ont pas joué de rôle", poursuit le maire.

Chez Jeannine, habitante de la commune depuis 41 ans, l'eau a atteint des niveaux inégalés. "Dans ma cave, je n'ai jamais vu autant d'eau. Ça me dépassait alors que je mesure 1,60 mètre. C'est la quatrième inondation depuis que je suis là. Mais c'est la première fois que je vois autant de saletés. Si vous aviez vu ma véranda, j'en ai pleuré", confie cette habitante.

La maison aurait été inondée, je vous jure que je ne serais pas restée

Des inondations et événements climatiques amenés à se multiplier dans l'Indre

Le préfet de l'Indre et le président du Conseil départemental se sont rendus sur place à Bélâbre pour apporter leur soutien aux habitants, aux élus et aux forces de sécurité engagées. "On constate concrètement les effets du dérèglement climatique. Ces situations sont amenées à se multiplier dans les années à venir, il faut donc un retour d'expérience pour savoir si on a bien géré, si on peut faire mieux et plus vite", indique Stéphane Bredin, préfet de l'Indre. "On ne peut pas se dire qu'on ne peut rien faire. Il faut qu'on en tire les conséquences en termes de planifications. Certains documents manquent dans les communes", conclut le préfet de l'Indre.