PHOTOS - Ces Nîmois gagas de leurs toutous dans un ville où il fait bon vivre pour les chiens

Ce mercredi 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux. La date n'a pas été choisie au hasard puisqu'on fête Saint François d'Assise qui considérait les animaux comme des créations vivantes de Dieu. Il les élevait même au rang de frère de l'homme. Saint François d'Assise est généralement considéré comme le premier défenseur des animaux.

Le chien fait évidemment partie des animaux qui rythment le quotidien de très nombreuses familles. Et nos toutous sont particulièrement heureux à Nîmes, en tout cas si l'on en croit un sondage publié le 28 septembre par le Figaro. Nîmes arrive en troisième position derrière Toulon et Metz dans le classement des villes les plus "dog friendly de France", les plus faciles à vivre avec un chien, Une dizaine de critères ont été pris en compte comme les espaces verts, les transports, le nombre de vétérinaires ou encore les sacs disponibles pour ramasser les besoins.

Delphine et Kimchi sa petite femelle chihuahua © Radio France - Hervé Sallafranque