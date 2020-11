PHOTOS - "Ces trois victimes, on ne sait pas si elles retrouveront l'usage de leurs jambes"

Il n'avait jamais passé le permis ! Et c'est donc pour échapper à une sanction que ce jeune de 24 ans, habitant Tarascon (Bouches-du-Rhône), a forcé un barrage mercredi dernier, puis provoqué un accident sur le pont du Petit Rhône à Fourques (Gard) entraînant des blessures, que l'on peut craindre irréversibles, sur un chauffeur de camion et deux motards de la gendarmerie. "Je pense aux épouses et aux enfants de ces gendarmes et de ce camionneur", insiste sur France Bleu Gard Lozère Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes.

L'homme est mis en examen notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est placé en détention.

Les deux motocyclistes de la gendarmerie du Gard ont été très grièvement blessés suite à cet accident provoqué par le délit de fuite du jeune homme. Tout cela parce qu'il n'avait pas le permis. "Il faut être allé sur les lieux pour comprendre le caractère apocalyptique de cet accident. Ces trois victimes, on ne sait pas si elles retrouveront l'usage de leurs jambe, déclare Eric Maurel. Et donc bien entendu si elles pourront reprendre leur vie professionnelle. C'est à la fois sur le plan corporel, sur le plan psychologique, mais aussi tout simplement sur le plan professionnel, c'est absolument épouvantable en terme de conséquences"