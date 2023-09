PHOTOS - Chiens maltraités à Méthamis : la SPA vauclusienne les recueille et porte plainte

La SPA vauclusienne accueille depuis ce jeudi huit chiens retrouvés maltraités dans un chenil de Méthamis . Sur place les gendarmes ont aussi découvert deux cadavres de chiens. Et la société de protection des animaux, à L'Isle-sur-la-Sorgue, a tout de suite récupéré les animaux vivants en très mauvais état.

"Lui, c'est le plus dégradé, explique Philippe Kayes, qui gère le service maltraitance, en montrant un chien rachitique. Il est ultra maigre, son indice corporel est de un sur neuf. En dessous, clairement, c'est la mort. Et il a deux escarres qui n'ont pas été soignés. Clairement, sa vie est en jeu et on ne sait pas encore si ce chien survivra".

Les sept autres chiens ne vont pas beaucoup mieux et sont aussi très amaigris. "Ils sont infestés de puces et de vers, certains en perdent même des poils. Ils étaient dans un état pitoyable. Donc on va s'en occuper et les mettre dans un enclos plus grand", soupire Valérie.

La SPA a déposé plainte et s'est constituée partie civile. Le propriétaire des chiens, qui habite le secteur, doit être prochainement entendu par les enquêteurs.

Ce chien a été retrouvé très amaigri, avec des blessures non soignées. © Radio France - Adèle Bossard

Les animaux ont été découverts dans un chenil abandonné sans lieu pour s'abriter. - DR