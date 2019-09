PHOTOS - Christophe Castaner aborde la question du suicide dans la police à Lorient

Lorient, France

Christophe Castaner était en visite dans le Morbihan aujourd'hui pour se rendre au congrès national des sapeurs-pompiers à Vannes. D'abord, il est passé à Lorient rendre visite aux forces de police du commissariat. 11 nouvelles recrues sont arrivées cet été à Lorient dans le cadre de la police de sécurité quotidienne. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour évoquer la question du suicide dans la police alors qu'un nouvel agent s'est donné la mort aujourd'hui. C'est le 50e depuis le début de l'année.

"C'est évidemment un drame pour les proches de ceux et celles qui pensent que l'acte fatal est la seule issue, mais c'est aussi un drame pour vous, les équipes de police. Il faut tout miser sur la prévention, le dialogue, l'écoute, l'amélioration des conditions de travail, sur les salaires. Autant de sujets qui font qu'un policier qui travaille dans de bonnes conditions est un homme heureux", a-t-il déclaré.

Christophe Castaner a passé en revue l'effectif et les équipements de la police de Lorient © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Une plate-forme d'écoute pour les policiers en détresse

Il s'est ensuite rendu dans les locaux de Pro Consulte, une plate-forme d'écoute psychologique basée à Larmor-Plage. Elle vient de lancer une centrale d'appel destinée à recevoir les appels des policiers en détresse psychologique. 75 psychologues sont formés à écouter les policiers, à gérer les moments de crise, à désamorcer les "passages à l'acte." Le président de la start-up, Jean-Pierre Camard, qui a remporté l'appel d'offres du ministère, tempère : "Nous ne sommes pas une plate-forme anti-suicide, ça n'existe pas. Mais on peut aider les effectifs grâce à notre numéro vert d'écoute et notre application." Le dispositif est lancé depuis début septembre et a déjà réceptionné quelques appels.

Christophe Castaner et Jean-Pierre Camard, président de Pro Consulte, dans les locaux de la start-up à Larmor-Plage. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

"Vous permettez aux policiers de reprendre leur souffle. Et parce qu'ils respirent, ils ne passent pas à l'acte. C'est pour ça que je tenais à venir vous voir", a répondu Christophe Castaner. Il a ensuite pu assister à un entretien téléphonique avec une psychologue.

Une marche de la colère des policiers est prévue le 2 octobre à Paris afin de dénoncer le malaise que traverse la profession.