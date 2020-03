PHOTOS - Coronavirus: la police nationale survole Avignon grâce à un drone

La police va toujours plus loin pour contrôler les déplacements en cette période de confinement. Une vingtaine d'agents a été mobilisée comme chaque jour pour vérifier les attestations et le respect des mesures de confinement. Mais ce mardi 31 mars, les contrôles se sont faits avec l'appui d'un drone et en présence du Préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume.

De nombreuses verbalisations ont été réalisées et deux personnes ont été interpellées. L'une a été arrêtée pour outrage rébellion violences sur agent de la force publique, deux fonctionnaires ont été blessés dans l'interpellation. La seconde est interpellée pour port d'arme prohibé.

Des contrôles de ce type vont se renouveler de façon aléatoire sur toutes les circonscriptions de la zone police.

le drone de la police - police nationale

Le préfet de Vaucluse - polcie nationale

Avignon survolée par un drone de la police - police nationale