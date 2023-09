PHOTOS : de nombreux témoignages pour défendre la police : "Au moins 90 % de la population nous soutient"

Plusieurs affaires créent de nombreuses polémiques sur le rôle de la police. Il y a par exemple cet agent qui a sorti son arme pendant une manifestation. Finalement il n'y aura pas d'enquête et il reçoit même les félicitations du préfet.

Plus dramatique, la mort de Nahel. Le policier a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.

La police, elle aussi, compte malheureusement ces victimes, avec l'ouverture du procès ce lundi d'un homme accusé de "complicité" sept ans après l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville. Le terroriste a été abattu.

Une police soutenue "au moins par 90% de la population"

Florence Gavello est responsable dans les Alpes-Maritimes du bureau de la communication de la police nationale. Elle reçoit régulièrement des messages de soutien : "C'est très souvent le cas au service des plaintes par exemple. Nous recevons des messages de soutien parce que nous avons résolu une affaire. Les plus jeunes aussi nous laissent des mots, des messages. Nous recevons d'ailleurs souvent des classes au commissariat."

Un enfant a écrit à la police © Radio France - Sébastien Germain

Plusieurs enfant laissent des messages aux policiers

Message d'enfant © Radio France - Sébastien Germain

"Une majorité silencieuse est avec nous"

Selon Florence Gavello : "Contrairement aux idées reçues, on a au moins 90% de la population qui est derrière la police. Moi je dis toujours que la police est un mal nécessaire. Que ferait-on sans la police ? Ce métier a toujours été difficile, aujourd'hui la seule différence c'est la propagation qu'il peut y avoir de l'image de la police à travers les réseaux sociaux. Nous sommes des justiciables comme les autres et si il y a des brebis galeuses elles sont sanctionnées. Il y a une cassure entre nous et les bandits mais il n'y a pas de cassure entre nous et la population."

Le message d'un enfant © Radio France - Sébastien Germain

Des enfants soutiennent la police © Radio France - Sébastien Germain