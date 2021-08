PHOTOS - Découvrez le nouveau Palais de justice de Mont-de-Marsan

Le nouveau Palais de justice de Mont-de-Marsan regroupe plusieurs tribunaux : pénal, civil, commerce et le conseil des prud'hommes.

Les cartons sont déballés, les premières audiences ont eu lieu fin août et les employés, eux, prennent leurs marques dans le Palais de justice flambant neuf de Mont-de-Marsan. L'inauguration est prévue le jeudi 2 septembre, avec la venue pressentie du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Ce site, situé avenue du Colonel-Rozanoff, aussi appelé "cité judiciaire", regroupe désormais tous les services de justice de la préfecture des Landes, jusqu'alors situés sur quatre sites différents.

C'est donc la fin de plusieurs mois de travail et surtout la fin de plusieurs décennies d'attente, le projet de déménagement ayant été évoqué pour la première fois sous Robert Badinter.Ce nouveau Palais de justice accueille sur 6000m² près de 120 magistrats et fonctionnaires. Il regroupe plusieurs tribunaux : pénal, civil, de commerce et le conseil des prud'hommes.

Le nouveau Palais de justice de Mont-de-Marsan doit être inauguré le 2 septembre 2021. © Radio France - Solène de Larquier

Le hall d'accueil du nouveau Palais de justice de Mont-de-Marsan. © Radio France - Solène de Larquier

Les avocats prennent place avant l'une des premières audiences, ici dans la salle des Assises, au Palais de justice de Mont-de-Marsan. © Radio France - Solène de Larquier

La salle Gascogne, prévue pour les audiences en correctionnelle, dans le nouveau Palais de justice de Mont-de-Marsan. © Radio France - Solène de Larquier

On retrouve l'identité de Mont-de-Marsan, ville de la sculpture figurative. © Radio France - Solène de Larquier

Le nouveau Palais de justice se veut beaucoup plus lumineux et aéré. © Radio France - Solène de Larquier

Le nouveau Palais de justice de Mont-de-Marsan regroupe tous les services de justice de la ville, auparavant répartis sur quatre sites. © Radio France - Solène de Larquier