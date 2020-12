PHOTOS - Des crues à Quimper au quartier du Moulin Vert

"J'avais des taupes dans mon jardin. Je pense qu'elles sont parties", s'exclame Jean-Marie en regardant son jardin. On ne voit plus sa pelouse, qui baigne dans l'eau, au moins 30 centimètres, à cause du Steir qui est sorti de son lit ce mercredi matin.

La pelouse de cet habitant du Moulin Vert est complètement inondée © Radio France - Roméo van Mastrigt

C'est vers 7 heures que Robert, qui habite un peu plus loin, est réveillé par son voisin. "Il me dit que l'eau monte et qu'il faut que je bouge ma voiture", raconte-t-il. C'est le branle-bas de combat alors qu'il fait encore nuit. Il installe des planches devant l'entrée de son garage. Heureusement, l'eau s'est arrêtée aux portes de sa maison, bien qu'elle ait atteint son pic à environ 2 mètres.

Certaines caves ont été touchées © Radio France - Roméo van Mastrigt

En face, Marie-Hélène, sa voisine, a eu moins de chance. Sa cave baigne dans l'eau du Steir. Elle n'a pas pu sauver le vieux congélateur ou le canapé qui trainait là. L'eau est entrée dans sa cave par capillarité, en sortant du sol. Elle garde quand même le sourire : "on a eu bien pire en 2000".

Certains jardins sont noyés sous l'eau du Steir © Radio France - Roméo van Mastrigt