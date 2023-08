PHOTOS : des gens du voyage s'installent illégalement à Jonquières-Saint-Vincent, la mairie vent debout

Une quinzaine de véhicules est garée depuis ce lundi soir la pelouse du parc communal de Jonquières-Saint-Vincent entre Nîmes et Beaucaire. Il y a là des voitures, des caravanes, des camions à nacelles sur la pelouse, mais aussi des tables, des chaises en plastique sans oublier du linge étendu derrière les buts. Une installation illégale que dénonce l'adjoint à la sécurité de Jonquières-Saint-Vincent. "Les gens du voyage se sont branchés sauvagement sur le compteur d'eau du village. Idem pour l'électricité, puis en Avant Guingamp. Ils sont aussi bien équipés que des plombiers et des électriciens pour les branchements. Nous sommes impuissants. La mairie ne leur avait délivré aucune autorisation" peste Eric Ortiz. Depuis, la commune de Jonquières-Saint-Vincent a déposé plainte pour vol d'eau et d'électricité.

Les gens du voyage se défendent

Au volant de sa voiture, Pascal traverse le terrain de football du parc communal. Il s'arrête et descend sa fenêtre. "Pourquoi on est là ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aires d'accueil pour les gens du voyage dans le Gard" lance-t-il. Puis, il poursuit. "Et quand on demande une place, les mairies nous mettent près d'une déchetterie ou d'une station d'épuration. C'est inadmissible pour nos enfants et pour nous. Que la communauté d'agglomération fasse son travail" conclut-il. Joint, Juan Martinez, le président de la Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence reconnaît "qu'aucune aire d'accueil ou de grand passage n'est à disposition des gens du voyage dans son secteur".

La mairie de Jonquières-Saint-Vincent a donc lancé une procédure d'expulsion auprès de la préfecture du Gard. "Elle devrait aboutir d'ici quinze jours à trois semaines" dit, fataliste, Eric Ortiz. D'ici là, impossible de jouer au football sur la pelouse.