Le mistral a soufflé fort ce vendredi en Provence et de nombreux incendies se sont déclarés. Tôt ce matin, un incendie a détruit au moins 1.5 hectares dans le Parc National des Calanques. Dans l'après midi, des incendies ont eu lieu aux Pennes Mirabeau, à Port de Bouc dans les Bouches-du-Rhône et à Bandol dans le Var.

Le Parc National des Calanques appelle à la prudence et à la vigilance

Ce vendredi matin, un feu de forêt s'est déclaré dans le vallon de la Mounine, situé dans le Parc National des Calanques. Alerté par un agent du Parc, vers 6h, l'intervention rapide des marins pompiers a permis de maîtriser le feu en fin de matinée. Une centaine d'agents du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille et et du SDIS sont toujours sur place ce vendredi en fin de journée pour sécuriser les lisières par noyage et éviter toute nouvelle reprise de feu. Les premiers indices récoltés sur site attribuent très probablement le départ de feu à un bivouac. Une enquête est en cours pour identifier les causes et acteurs de l'incendie. Mais Johan Gimenez, cadre risque ce jour du Parc National des Calanques rappelle l'importance des règles dans le Parc National des Calanques : "Nous avons constaté cet été encore malgré la communication, des infractions d'usage du feu. Qui passe par le feu de camp, l'usage de la cigarette, de la chicha ou du réchaud en plein massif forestier."

Le feu a eu lieu dans un des endroits les plus réputés pour les enjeux environnementaux avec des espèces comme les limoniums et les pins d'Alep Johan Gimenez, cadre risque ce jour du Parc National des Calanques

Le feu de végétation se situe dans un endroit inaccessible aux véhicules terrestres - Bataillon des Marins Pompiers

Au total, 180 pompiers ont été mobilisés avec le renfort de 24 pompiers des Bouches du Rhône - Bataillon des Marins Pompiers

D'autres incendies dans les Bouches du Rhône et le Var

Aux Pennes Mirabau, un feu s'est déclaré dans l'ancienne déchetterie vers 17 heures ce vendredi après midi. 25 sapeurs pompiers et une dizaine de véhicules ont été dépêchés sur place. Au total, 4 000 m2 sont partis en fumées. Un autre incendie s'est déclaré au même moment à Port de Bouc, un feu de sous bois avec des habitations à côté. 3 000 m2 sont détruits. 30 sapeurs pompiers ont été mobilisés. Dans le Var à Bandol, 2 000m2 sont partis en fumés dans un secteur boisé du quartier de La Garduère. Une cinquantaine de pompiers ont été déployés accompagnés de deux hélicoptères.

🔴|#Operations |

Les sapeurs-#pompiers en action pour maîtriser le feu à l'ancienne déchetterie des @Pennes_Mirabeau et éviter la propagation à l'ensemble du site. pic.twitter.com/5z7CFwdUZs — Pompiers 13 (@SDIS13) September 14, 2018

14/09 12h55 #Var#Bandol, quartier La Garduère: Départ de #feu d’espace naturel. Facilitez l’accès des secours et veuillez éviter vos déplacements sur le secteur. pic.twitter.com/I96i1cOV8q — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) September 14, 2018

Sur France Bleu Provence, Nicolas Faure, Lieutenant colonel, porte parole des sapeurs pompiers des Bouches-du-Rhône appelle à la vigilance : "Il faut être vigilant toute l'année, on a peut-être baisser la garde parce que l'été a été plutôt clément, mais la végétation a poussé, la sécheresse peut revenir assez rapidement. On peut avoir une multiplication des feux si on n'est pas prudent."