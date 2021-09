PHOTOS - Des jeunes de Cagnes-sur-mer créent une exposition sur les violences faites aux femmes

"Plus jamais ça" : c'est le nom de l'exposition photographique qui se tient jusqu'à fin septembre place du Général de Gaulle à Cagnes-sur-Mer. Une exposition réalisée par des Cagnois du service jeunesse de la ville. Ils ont été touchés par la mort de Salomé, le 31 août 2019, sous les coups de son compagnon. Son corps avait été retrouvé sous des branchages et des détritus près de la gare. Le service jeunesse de la ville de Cagnes-sur-Mer a crée un groupe de travail avec la prévention spécialisée de l’association Montjoye. Ce groupe s’est réuni pendant plusieurs mois pour échanger, débattre et créer différents visuels autour des violences faites aux femmes.

"Des images percutantes mais pas choquantes"

"Ne me jugez pas, donnez moi le courage de parler", "39 19 : en parler c'est déjà lutter", "Je m’amuse, tu m’abuses" sont parmi les messages affichés sur les panneaux. L'objectif explique la photographe Mathilde Oscar, qui a travaillé avec les jeunes, est d'aborder différentes formes de violences : " _les violences au sein de la famille, le viol conjugal, le harcèlement de rue, le mariage forcé, la violence verbale, etc. Et cette exposition est visible par tous, on souhaitait donc fabriquer des images percutantes mais pas choquantes, aussi parce qu'on ne résout pas la violence par la violenc_e."

Panneau photo réalisé par le service jeunesse de Cagnes-sur-mer - Mathilde Oscar

photo de l'exposition "Plus jamais ça" - Mathilde Oscar

photo de l'exposition de Cagnes-sur-mer - Mathilde Oscar

Des jeunes très investis

Axel, 20 ans, avait participé à la marche blanche en hommage à Salomé en 2019 à Cagnes-sur-mer. Il a contribué à cette exposition "par ce projet on a essayé de montrer l'envers du décor, d'interpeller les gens avec des mots justes et forts"

Le public réceptif

"C'est une bonne initiative ces panneaux. Certaines femmes ont peur de demander de l'aide, ça peut leur donner confiance" témoigne un jeune cagnois qui découvre les photos sur la place.

La mère de Salomé "très émue" par cette exposition

Muriel Dotta, la mère de Salomé, était présente à l'inauguration de l'exposition, elle a prononcé un discours : " Il y a deux ans, ma fille Salomé devenait à Cagnes la centième femme à se faire assassiner par son partenaire. Le centième féminicide en 2019. Des centaines de milliers de femmes subissent encore quotidiennement des violences au sein du couple et en dehors. Chaque femme victime pourrait être vous, votre sœur, votre amie, votre fille. Qu'attendons-nous ? "