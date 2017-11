PHOTOS - Des mers de déchets flottent ou encombrent le lac du Bourget

C'est un constat inquiétant qui est devenu flagrant depuis la baisse du niveau de l'eau du lac début septembre. On a découvert des déchets de toutes sortes près des roselières : des bouteilles en plastiques, des bottes, des panneaux de signalisation et même des dizaines d’énormes piles.

"On se baigne dans une décharge" Manuel Bouron du Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie

Depuis début septembre, pour préserver les roselières, le niveau du lac a été baissé artificiellement. Et ce que l'on découvre dans la vase et derrière les roseaux est sidérant : des kilos de bouteilles, de plastique, de pneu et autres cochonneries. Samedi dernier, le 4 novembre, une dizaine de bénévoles a participé à un chantier de nettoyage. En quelques heures ces personnes ont ramassé trois tonnes de déchets.

Les bénévoles pensaient ramasser quelques bouteilles en plastique, ils ont été écœurés par leurs "trouvailles" - Manuel Bouron

Des dizaine de veilles piles ont été ramassé près des roselières dans la baie de Portout - Manuel Bouron