Des vacanciers qui se baignaient dans le Gardon secourus par un hélicoptère à Collias

Par Fabien Fourel, France Bleu Gard Lozère et France Bleu

Quatre jeunes gens qui nageaient dans le gardon à Collias, ce samedi en fin d'après-midi, n'ont pas pu regagner le rivage a cause du courant. Il a fallu mobiliser une équipe spécialisée et un hélicoptère pour hélitreuiller et déposer les naufragés sur la rive gauche.