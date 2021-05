PHOTOS - Deux blessés après une collision entre un camion et un trambus à Nîmes

Un camion a percuté un trambus ce jeudi matin sur le rond point au niveau de la jardinerie Truffaut, à Nîmes. Une passagère et la conductrice du trambus sont blessées.

Les images du choc sont impressionnantes. Un camion et un trambus sont entrés en collision ce jeudi matin sur le rond point au niveau de la jardinerie Truffaut, près du stade des Costières à Nîmes. Il s'agit d'un véhicule de la ligne T1, qui relie Caissargues et le centre-ville de Nîmes. La conductrice du trambus, une femme d'une quarantaine d'années, est blessée : elle est touchée à la main, au coude, au dos et à la tête. Une passagère, d'environ 70 ans, est également légèrement blessée.

A priori, le chauffeur du camion n'a pas vu le feu rouge, ni le trambus qui arrivait. 15 pompiers, 3 ambulances et un véhicule de secours routiers sont mobilisés. Le trafic n'a pas été interrompu.

La conductrice du trambus a été blessée dans le choc avec un camion. © Radio France - Grégory Jullian