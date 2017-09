PHOTOS - Disparition de Maëlys : une atmosphère pesante dans la commune du Jura où habite la famille de la fillette

Six jours après la disparition de Maëlys, 9 ans, lors d'un mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère) le week-end dernier, l'enquête avance. Deux hommes de 34 ans sont en garde à vue. Pendant ce temps dans le Jura, une atmosphère pesante s'installe dans la commune d'origine de la famille de la fillette.

La bruine et le brouillard renforcent l’atmosphère pesante de cette petite commune du Haut-Jura d'à peine 800 habitants. Plus personne ne parle aux médias, ordre du maire, Florent Serrette. Il demande sur Facebook de "respecter l'intimité et la douleur de la famille de Maëlys".

À côté de la salle des fêtes, une retraitée en tablier finit par ouvrir sa porte et lâche, mal à l'aise : "ça ne se passe pas chez nous, les recherches, l'enquête". Pourtant une voiture de gendarmerie fait des rondes entre l'école et la maison de la famille au hameau de Froidefontaine, sur la commune de Mignovillard. C'est la seule animation avec ces deux fillettes en anoraak et bottes de pluie qui nourrissent un cheval derrière la mairie et un ado qui fait du vélo devant la boulangerie.

Une cellule psychologique pour les camarades de classe de Maëlys

En revanche, plus aucun rire d'enfant dans l'aire de jeu. Une barrière métallique bloque l'accès au toboggan et à aussi l'école des Barbouillons, celle où Maëlys doit rentrer en CM1 ce lundi 4 septembre. Le maire a pris un arrêté municipal bloquant l'accès jusqu'à lundi 8h30 pour éviter un attroupement de journalistes et laisser surtout un peu de répit aux enseignants qui préparent une rentrée très particulière. Une cellule psychologique sera prête pour accueillir les élèves dès lundi matin.

Le message de la municipalité sur la page Facebook de la commune :

L'aire de jeu et l'école de Mignovillard.

L'aire de jeu et l'école de Mignovillard © Radio France - Naïs Esteves

Un arrêté municipal bloque l'accès à l'aire de jeu et à l'école pour éviter un attroupement de journalistes.

Un arrêté municipal bloque l'accès à l'aire de jeu et à l'école pour éviter un attroupement de journalistes. © Radio France - Naïs Esteves

L'école des Barbouillons et l'aire de jeux attenante.

L'école des Barbouillons et l'aire de jeux attenante © Radio France - Naïs Esteves

Une sortie de village à Mignovillard.

Une sortie de village à Mignovillard. © Radio France - Naïs Esteves

