PHOTOS - Dordogne : un incendie ravage un appartement à Mussidan, un blessé grave

Un blessé grave ce jeudi matin vers à Mussidan dans l'incendie d'un appartement. C'était dans le centre-ville au 27 rue de la Libération. Un homme de 58 ans est grièvement blessé. Il a été héliporté vers Bordeaux.

Les secours ont été alertés vers 11h15 et heureusement les pompiers n'étaient pas loin. Ils étaient sur une autre intervention et sont arrivés très vite. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement de cet homme de 58 ans, au deuxième étage, ils l'ont trouvé au sol, inanimé et en arrêt cardiaque. Après un long massage, il a été réanimé et transporté par hélicoptère vers le centre des grands brûlés à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux .

Un homme de 58 ans a été grièvement blessé dans cet incendie - SDIS 24

Apparemment sans emploi, il vit seul dans son appartement d'un peu plus de 60 mètres carré. L'intervention rapide des pompiers a permis de stopper la progression de l'incendie. Un expert devrait se rendre sur place pour comprendre comment le feu est parti. Mais d'après les premiers éléments, il aurait démarré dans le matelas, dans la chambre. La victime elle, a été retrouvée dans une autre pièce.

Le feu s'est déclaré au deuxième étage d'un immeuble rue de la Libération - SDIS 24