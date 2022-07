Le Gard a encore été le théâtre de six départs de feux de végétaux ce mercredi.

PHOTOS - Encore six incendies dans le Gard sur la journée de mercredi

Le Gard a encore été le théâtre de six départs de feux de végétaux ce mercredi.

Cela restera l'image de la journée, ce mercredi dans le Gard : une fumée noire qui a fortement inquiété et impressionné vers midi à Beaucaire. Un feu de végétaux juste s'est déclaré juste à côté du centre commercial Carrefour. 85 pompiers, un hélicoptère bombardier d'eau et l'avion du reconnaissance ont été engagés. Bilan : 3 hectares de broussailles partis en fumée, et heureusement aucun blessé. Mais plusieurs autres feux de végétaux se sont manifestés sur l’ensemble du département.

A Garons, 2 hectares de végétaux sont détruits par un incendie, mais aussi à Saint-Hilaire de Brethmas (5000 m2), Montfaucon (700 m2), Sernhac (400 m2) et Saint-Géniès de Comolas (1 hectare).

La météo favorisant l’éclosion d’incendies, les sapeurs-pompiers invitent la population à éviter toutes les activités risquant de provoquer les départs de feu. Eviter ainsi de jeter de mégots, d’effectuer des travaux générant des étincelles, ou de faire des barbecues.

