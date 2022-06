PHOTOS - Entre Salses et Opoul, la désolation après l'incendie qui a détruit plus de 1.000 hectares

Alors que l'incendie est désormais maitrisé entre Salses et Opoul (Pyrénées-Orioentales), la désolation se lit aussi bien dans le paysage que dans le visage des habitants. A perte de vue, la végétation est calcinée, à l'exception de quelques parcelles de vignes qui ont résisté aux flammes. Le paysage de garrigue et de pinèdes est défiguré pour plusieurs années.

Près du village d'Opoul © Radio France - François DAVID

Au final, le feu a dévasté 1.150 hectares de végétation. 180 pompiers restaient déployés ce jeudi pour traiter les derniers points chauds et empêcher toute reprise. Au plus fort des incendies, 350 pompiers, dont des renforts d'autres départements d'Occitanie, ainsi que des avions et hélicoptère bombardiers d'eau, ont été déployés dans le secteur d'Opoul et Salses, où 300 personnes avaient été temporairement évacuées mardi, d'un camping et d'un lotissement.

Le feu est passé au ras de certaines habitations © Radio France - François DAVID

Sur les vignes exposées à la chaleur des flammes, les feuilles ont séché sur pied © Radio France - François DAVID

A Salses, des pins léchés par les flammes © Radio France - François DAVID

A Opoul, à proximité du départ de feu © Radio France - François DAVID