Photos et vidéos : des manchois ont vécu l'ouragan en Corse

De violents orages ont frappé la Corse ce matin. On déplore plusieurs morts et blessés. Des pointes à 224 km/h ont été mesurées à Marignana (Corse-du-Sud), 197 km/h à Calvi et 184 km/h à l'Île-Rousse. Des manchois en vacances ont eu très peur.