PHOTOS - Simulation d'accident chimique à l'IUT de Périgueux

Ce jeudi 14 septembre, les pompiers ont réalisé un exercice d'évacuation à l'IUT de Périgueux. Un incident chimique impliquant trois étudiants a été simulé.

A peine installés sur les bancs de leur amphithéâtre ce jeudi matin, les étudiants de l'IUT de Périgueux ont dû évacuer les lieux. La raison ? Un incident survenu dans le laboratoire utilisé par les étudiants en génie chimique. L'un d'eux a malencontreusement renversé deux kilos de soude et décidé de cacher sa bêtise en nettoyant le sol avec de l'eau. Mauvaise idée : le produit s'est répandu dans les canalisations. Le nuage de fumée provoqué par l'évaporation de la soude a incommodé deux étudiantes, l'auteur de l'incident, lui, s'est évanoui.

Avant leur intervention, les pompiers sont équipé d'un scaphandre. © Radio France - Benjamin Fontaine

Heureusement, tout cela n'était qu'un exercice. Les pompiers de Périgueux, Ribérac et Bergerac sont intervenus pour procéder à l'évacuation des victimes. Un poste de commandement a été installé à quelques mètres du laboratoire. Deux hommes, habillés d'un scaphandre ont très rapidement repéré l'étendue des dégâts en pénétrant dans l'enceinte du bâtiment. Munis d'une tablette ils ont filmé le laboratoire et transmis en direct les images à leurs collègues restés à l'extérieur.

Une fois à l'intérieur, les pompiers envoient des images du sinistre à l'aide d'une tablette. © Radio France - Benjamin Fontaine

Le risque identifié, Suez a procédé au bouchage d'une canalisation. Un peu plus d'une heure après le déclenchement de l'alerte, la situation était sous contrôle. "Ce genre d'exercice sert à habituer le personnel et les étudiants à avoir les bonnes actions en cas de risque chimique. En réalité un tel risque ne peut pas exister à l'IUT car nous ne manipulons pas de telles quantités, mais les étudiants peuvent être amenés dans leur future vie professionnelle à vivre ce genre d'événement, il faut qu'ils soient préparés," explique Valérie Guillet, chef du département génie chimique - génie procédé à l'IUT.

Depuis l'extérieur, les pompiers peuvent visualiser les images du bâtiment. © Radio France - Benjamin Fontaine

De leurs côtés, les pompiers ont pu tester leur réactivité. "L'objectif est de créer des liens avec les services et de mieux connaître les lieux sur lesquels on peut être amenés à travailler. Notre connaissance du terrain est fondamentale pour la réussite de nos missions. Il s'agit aussi de travailler au recyclage de nos équipes et au test du bon fonctionnement des procédures et du matériel," confie de son côté le commandant Pierre Naboulet, conseiller technique départemental risque chimique au SDIS. Cet exercice était le cinquième de l'année à l'IUT. Un nouvel exercice aura lieu au mois d'octobre.