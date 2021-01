PHOTOS - Feu de hangar à Moussac

Les sapeurs pompiers sont intervenus ce samedi matin, vers 8h, pour un feu de hangar agricole chemin de la maisonnette à Moussac (Gard). Les premiers pompiers sur place, venus de Saint Génies de Malgoirés, Ledignan et Uzès, se sont trouvés confrontés à un violent feu de stockage de pneus, de stockage de gasoil et d'engins agricoles sur une superficie de 300 m 2. Apres plus d'une heure de lutte et l'établissement de trois lances, le feu a fini par être contenu.

Une longue phase de déblai a été nécessaire pour traiter toutes les reprises de feu, précisent les sapeurs-pompiers.

