PHOTOS - Gravigny : une cagnotte en ligne pour rééquiper la classe de maternelle incendiée

Une cagnotte en ligne a été lancée par des parents d'élèves pour racheter jouets et matériel pour la salle de classe victime d'un incendie à l'école maternelle Marie Curie, à Gravigny, près d'Évreux. L'école a été la cible d'un incendie d'origine criminelle dans la nuit du 15 au 16 juillet. Une salle de classe a été détruite et elle ne pourra être utilisée à la rentrée prochaine car les travaux de remise en état vont durer jusqu'à la Toussaint.

Le lien de la cagnotte lancée sur Cotizup est ici.

Les murs sont couverts de suie et les jouets ont fondu © Radio France - Olivia Cohen

Ce mardi 28 juillet, les opérations de nettoyage sont loin d'être terminées. Dans la salle de classe détruite, murs et plafond sont totalement noirs. Recouverts de cendres et de suie, des livres pour apprendre à compter, des restes de jouets à moitié fondus jonchent le sol. Pierre Simon, patron de la société SNPS qui s'occupe du déblaiement, est accompagné d'une dizaine d'employés : "Il faut trier tout ce qui peut être sauvé, mais il y a surtout de la perte, des tables, des jouets, surtout des jouets !"

Pour la rééquiper donc, des parents d'élèves ont eu l'idée de lancer cette cagnotte en ligne, raconte le maire de Gravigny Didier Cretot : "Ce sont les parents d'élèves qui nous ont contacté pour savoir comment ils pouvaient aider, différentes hypothèses ont été envisagées, notamment un don de jouets, mais on a décliné cette offre car les jouets pour les classes de maternelle sont bien spécifiques et d'expérience, on se retrouve souvent avec une matière inutilisable, donc la cagnotte était plus adaptée."

Le maire de Gravigny explique pourquoi l'option cagnotte en ligne lui a semblé optimale Copier

Les objets non détruits sont entreposés dans une classe voisine © Radio France - Olivia Cohen

Un expert des assurances viendra examiner les objets exhumés des débris de l'incendie pour déterminer ensuite le montant de l'indemnisation, indemnisation vitale car la facture va être salée, se désole Didier Cretot : "On a fait les premières estimations et les travaux vont coûter 200.000 euros !"

La cagnotte en ligne lancée par l'association de parents d'élèves devrait grandement aider. La mairie prévoit également une bourse aux jouets dans la deuxième quinzaine d'août dont les fonds seraient reversées sur cette cagnotte. Il y aura également une enveloppe pour déposer matériellement un don, "pour les réticents à déposer leur code de carte bleue sur Internet", explique avec le sourire Didier Cretot.

L'élu nous confirme qu'il s'agit bien d'un incendie d'origine criminelle, l'enquête est en cours. Une manifestation avait eu lieu devant la mairie le samedi 18 juillet pour dire "stop aux incivilités". 200 personnes étaient présentes.

Les plafonds sont fragilisés et seront remplacés © Radio France - Olivia Cohen