PHOTOS : "Il va falloir tout couper" après le feu de forêt à Saint-Germain-du-Salembre et à Neuvic

Il est difficile encore de déterminer encore l'étendue des dégâts mais entre 12 et 13 hectares de forêt ont été ravagés par un incendie en Dordogne ce dimanche 17 avril. 90 pompiers ont été mobilisés après deux départs de feu. Sur place, habitants et propriétaires des parcelles s'interrogent.

Il y a eu deux départs de feu à 500 mètres d'intervalle. Ce lundi de pâques, ils sont nombreux à se balader sur les chemins autour des parcelles dévastées par cet incendie, le plus important en Dordogne depuis le début de l'année. Ce dimanche 17 mars, 90 pompiers étaient sur place pour maitriser le feu, certains étaient encore là ce lundi pour l'éteindre totalement. Il a démarré vers 15h à Saint-Germain-du-Salembre, puis un autre départ de feu a été constaté vers 18 heures à Neuvic, commune limitrophe.

La forêt de la Double est composée majoritairement de pins et de châtaigniers © Radio France - Charlotte Jousserand

Marie-Pascale, bâtons de marche dans les mains est venu voir les dégâts ce lundi après-midi. Les troncs sont brûlés parfois sur 10 mètres de haut, les châtaigniers sont morts Sous leurs pieds, la cendre est encore un peu chaude et ça sent le bois brûlé. Son mari, Jean-Marc a hérité de quelques hectares à Saint-Germain-du-Salembre. Ce dimanche, ils ont vu de la fumée depuis chez eux à Panèze à quelques kilomètres de là "'mon mari s'est approché en bas, il sentait la chaleur et puis on a vu les pompiers et on a bien compris qu'il fallait les laisser travailler".

Des résineux et des châtaigniers ravagés

Le couple a fait un grand tour a pieds autour des parcelles dans cette forêt qu'ils connaissent très bien. "C'est notre lieu de promenade favori, c'est ici qu'on a endormi les enfants, les petits-enfants", Marie-Pascale regarde autour d'elle "il va falloir couper tous ces arbres, c'est une catastrophe". Un peu plus loin, un vététiste passe et contemple les dégâts "que c'est triste" répète-t-il, ces chemins sont ses terrains de jeu favoris. Dans une voiture, deux femmes, elles roulent doucement sur la piste car elles viennent voir les dégâts sur leurs parcelles. Ici, il y a beaucoup de pins, de châtaigniers et les parcelles sont très morcelées. Tout le monde se demande d'où et comment est parti le feu.

90 pompiers sont intervenus sur cet incendie. © Radio France - Charlotte Jousserand

"Cela interroge les gendarmes"

Une question que se pose aussi la maire de Saint-Germain-du-Salembre : "on a deux départs de feu, un vers 15h à Saint-Germain-du-Salembre, un autre vers 18h à Neuvic, à 500 mètres d'intervalle, ça interroge les gendarmes". La compagnie de gendarmerie de Saint-Astier-Neuvic est chargée de l'enquête. A cette heure, selon le parquet de Périgueux, contacté par France Bleu Périgord, les circonstances et l'origine de l'incendie ne sont pas encore déterminées.