PHOTOS - Il y a 10 ans, Xavier Dupont de Ligonnès disparaissait des écrans à Roquebrune-sur-Argens

Le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès quitte un hôtel de Roquebrune-sur-Argens (Var). Six jours plus tard, les corps de sa femme et de ses quatre enfants sont retrouvés, à plus de 1.000 kms, dans la maison familiale de Nantes. Dix ans plus tard, retour à Roquebrune-sur-Argens.

Il a été aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011. Un homme quitte, à pied, l’hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, sac sur le dos, abandonnant sa voiture sur le parking de l’hôtel. La veille, ce même individu est filmé par la caméra d’un distributeur de billets situés dans le village de Roquebrune-sur-Argens. Cet homme s’appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Six jours plus tard, les corps de sa femme et de ses quatre enfants sont découverts dans la maison familiale de Nantes. Lui reste introuvable.

Plusieurs opérations de police dans le Var

Depuis 2011, les enquêteurs de la PJ ont mené plusieurs opérations dans le Var : recherches autour de l’hôtel Formule 1 et sur les sentiers du Rocher de Roquebrune, fouilles dans des grottes et galeries souterraines autour de Draguignan et Lorgues où la famille a vécu dans les années 90, vérifications dans un monastère de Roquebune où un religieux ressemble à XDDL. En vain.

Les hypothèses de certains habitants de Roquebrune...

La disparition de Xavier Dupont de Ligonnès passionne Paul et Alain, retraités de Roquebrune. En avril 2011, parallèlement aux enquêteurs, ces chasseurs arpentent de leur côté les sentiers du Rocher qui domine leur commune, là où le père de famille aurait pu se cacher. "Chaque fois qu'on allait dans la forêt, on le cherchait dans les coins et recoins. Une fois, j’ai trouvé un campement. Je me suis dit "tiens, c’est de Ligonnès…" mais non ! En fait, on a jamais rien trouvé" confie Paul.

Assis sur un banc du village, les deux amis avouent "parler régulièrement" de ce fait-divers : "On émet des hypothèses mais, nous, nous sommes persuadés qu'il est toujours en vie. Il a dû quitter Roquebrune en bus pour rejoindre l'Italie et s'envoler ensuite pour l'Amérique latine" avance, sûr de lui, Alain.

... et le "ras-le-bol" des autres

"L’énigme XDDL" colle à l’image de Roquebrune-sur-Argens. Et ça agace la municipalité... comme certains habitants. Maryse avoue son "ras-le-bol" face à la médiatisation de l’affaire : "Il n’y a pas que Dupont de Ligonnes à Roquebrune. On a des choses tellement plus sympas dans notre village.

À cause de lui, on plonge régulièrement dans le pathos, les morts… Et dans 10 ans, pour les 20 ans de sa disparition, ce sera pareil, car on ne l’aura toujours pas retrouvé. Alors stop !" s’insurge la retraitée.

L’hôtel Formule1 de Roquebrune-sur-Argens où Xavier Dupont de Ligonnès a dormi avant de disparaître. Aujourd’hui encore, certains clients veulent connaître le numéro de chambre de XDDL. © Radio France - Sophie Glotin

Le 14 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès retire 30€ à un distributeur de Roquebrune. "Il est passé dans les rues du village, ça fait froid dans le dos" dit Manon, une habitante. © Radio France - Sophie Glotin

De nombreuses recherches ont été menées sur le Rocher de Roquebrune par les enquêteurs. Mais aussi, parallèlement, par les chasseurs et les randonneurs du village. © Radio France - Sophie Glotin