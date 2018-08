Rennes, France

L'odeur de l'essence, de plastique et de pneus brûlés prend à la gorge. Sur le parking de l'allée de Navarre à Rennes, se trouvent onze carcasses de voitures incendiées dans la nuit de samedi à dimanche.

"C'est fou ! Le feu se propageait d'une voiture à l'autre" - Hind Saoud, conseillère régionale

La nuit a été agitée. Vers 3h30 du matin, les riverains sont réveillés par des bruits d'explosion. Claude et Geneviève ont une vue directe sur le parking : "Une voisine a sonné chez nous et elle nous dit qu'il y a des voitures en train de brûler. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà les pompiers et beaucoup de fumée".

Certaines voitures ont déjà quitté le parking ce dimanche après-midi. © Radio France - Willy Moreau

Des bris de verre jonchent encore le sol. Yacine regarde consterné sa voiture : "C'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que l'assurance va me rembourser. Je suis éducateur et lundi je devais partir en séjour donc je ne sais pas comment je vais faire. Je pars aussi en vacances dans une semaine donc ça va être compliqué pour les démarches".

Dans sa voiture les sièges ont fondu mais dans certaines, le tableau de bord a même complètement été réduit en cendres. Hind Saoud, conseillère régionale, habite également en face du parking : "Heureusement ma voiture était garée à côté. On a envoyé un SMS à des voisins car on pense que leur voiture a été touchée mais ils sont à l'étranger en ce moment".

Certaines voitures n'ont plus de tableau de bord. © Radio France - Willy Moreau

Elle a vu le feu embraser les onze voitures : "Il y avait des explosions. On ne peut que constater, sentir la chaleur quand on ouvre la fenêtre. Les pompiers ont éteint assez rapidement le feu. Certains habitants sont descendus et ont vu leur voiture brûler".

L'odeur de plastique et de pneus brûlés prend à la gorge. © Radio France - Willy Moreau

Par chance, le feu s'est arrêté à la petite voiture bleue de Solweig : "J'ai eu beaucoup de chance. Ma vitre est juste fêlée à cause de la chaleur et un phare a un peu fondu". Si elle se gare sur ce parking depuis l'automne dernier, c'est que le 31 octobre, son parking situé allée des asturies a déjà été victime d'un incendie. "Je promets que je n'y suis pour rien", tente-t-elle de dédramatiser.

Le parking est encore couvert de suie et de bris de verre. © Radio France - Willy Moreau

Pour l'instant, l'enquête ne permet pas de savoir si l'incendie est d'origine criminelle ou accidentelle.