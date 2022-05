PHOTOS - Impressionnant incendie dans une entreprise de Boulazac en Dordogne

Une épaisse fumée rougeâtre se dégage du site de la Sirmet à Boulazac en Dordogne. Il y a également des petits bruits d'explosion aux abords du site. Un incendie s'est déclaré vers 22h30 ce mardi 17 mai dans un stock de ferrailles selon le responsable du site, Romain Poujade présent sur place. Selon lui, le feu est "certainement dû aux fortes chaleurs". Il n'y a pas de blessé.

Les pompiers sont sur place. Selon eux, le feu a touché aussi plusieurs tonnes de mousses et de plastiques avant de se propager à un bâtiment métallique.

Lorsque le feu s'est déclaré, l'entreprise était fermée. C'est un agent de la société de sécurité qui a vu des flammes s'échapper d'un hangar et qui a prévenu les pompiers et la direction. Le site de la Sirmet s'étend sur six hectares et traite 6.000 tonnes de ferraille par mois.

Plus d'informations à venir

Les pompiers ont installé un poste de commandement sur place

Plusieurs tonnes de déchets ont brûlé selon les pompiers.

L'incendie s'est déclaré vers 22h30 ce mardi selon le responsable du site © Radio France - Marc Bertrand

L'incendie a démarré dans un stock de ferraille selon le responsable du site © Radio France - Marc Bertrand

De nombreux pompiers sont mobilisés sur place. © Radio France - Marc Bertrand

L'incendie s'est déclaré vers 22h30 selon le responsable du site. © Radio France - Marc Bertrand