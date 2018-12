PHOTOS - Réouverture réussie des Halles Laissac à Montpellier

Les nouvelles halles Laissac ont été inaugurées il y a trois semaines. Une vraie bouffée d'oxygène dans le quartier de l'Observatoire qui se redynamise autour des métiers de bouche. 24 étaliers sont désormais présents, soit six de plus que dans les anciennes halles. Les riverains sont ravis.

Montpellier, France

Charcuteries, plateau de fruits de mer ou tapas : ils sont des dizaines autour des tables des nouvelles halles Laissac dans le quartier de l'Observatoire à Montpellier, tout près de la tour de la Babote. Des riverains et des curieux viennent faire leurs courses auprès des 24 étaliers dont douze nouveaux venus comme Henri Pinède, le caviste : "Ces halles sont magnifiques, et pratiques, on a un bel outil. Les promesses ont été tenues en terme d'aménagement et de respect du quartier. Je vis ici depuis 5 ans et il y avait une vraie demande d'avoir des halles qui mettent en valeur les métiers de bouche."

"Ce sont des halles vivantes avec des commerçants qui travaillent ensemble : comme une équipe de rugby." - Henri Pinède, caviste.

Les clients sont conquis : "C'est tout ce qu'il fallait pour changer le visage du quartier" : La construction du bâtiment a coûté 8,6 millions d'euros : 1100 m² de superficie, 12 mètres de hauteur sous plafond. Les halles sont désormais ouvertes de 8h à 20h du lundi au samedi, et de 8h à 13h30 le dimanche.

Il est possible de consommer sans utiliser d'emballage. © Radio France - Marion Bargiacchi

Difficile de rester au régime... © Radio France - Marion Bargiacchi