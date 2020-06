PHOTOS - Incendie de La Gravelle : "Ça fait mal au cœur", témoignent des salariés de l'entreprise

Vous avez peut-être vu cet énorme panache de fumée. Un important incendie a ravagé une entreprise de fabrication de piscines en résine, Léa Composites, à La Gravelle à la limite de la Mayenne et de l'Ille et Vilaine ce lundi.

Le panache de fumée était visible à plus de 20 kilomètres à la ronde. Un important incendie a ravagé une entreprise de fabrication de piscines en résine, Léa Composites, à La Gravelle en Mayenne ce lundi, à la limite de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine. Le feu se serait déclenché vers 10h30 dans une cabine de peinture. Trois salariés se trouvaient sur le site, l'un d'eux a été transporté à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait accidentel, mais l'enquête se poursuit. Environ 80 pompiers et 26 véhicules ont été mobilisés sur cet important incendie. Les pompiers qui vont assurer une veille sur place ce lundi soir.

L'entreprise Léa Composites a été totalement détruite à La Gravelle. © Radio France - Charlotte Coutard

Une épaisse fumée noire

L'énorme panache de fumée était visible de très loin, avec une odeur très forte. Mais rien à voir avec l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en septembre dernier, selon le commandant des pompiers Frédéric Queyroi, en charge des opérations de secours ce lundi. "Ce sont toujours des fumées, qui par définition, ne sont jamais bonnes à respirer évidemment. Ici on a des fumées, un peu comme quand vous brûlez des pneus. C'est quand même de la résine, un produit de synthèse de la pétrochimie. Mais on se rassure, à proximité il n'y a pas d'habitations, et ce sont des produits qui brûlent très très vite", explique le commandant Frédéric Queyroi.

Le panache de fumée. © Radio France - Charlotte Coutard

Une équipe des pompiers spécialisée en risques chimiques a été mobilisée sur les lieux pendant l'incendie. Les flammes ne se sont pas propagées à d'autres entreprises à proximité, mais le bâtiment de la société Léa Composites, de 5000 m², est totalement détruit. En revanche les pompiers ont réussi à sauver les piscines déjà fabriquées, les camions et les remorques entreposées à l'extérieur. Les réserves d’acétone ont également été protégées.

L'entreprise Léa Composites a été totalement détruite à La Gravelle, mais des piscines ont été sauvées. © Radio France - Charlotte Coutard

"Il n'y a plus rien à faire ici, c'est la démolition, et repartir à zéro"

Certains salariés sont venus sur place ce lundi matin, et ont vu leur entreprise partir en fumée, six employés du sites alertés par leurs collègues.

On était débordés, on sortait entre sept et huit bassins par jour, le carnet de commandes était booké jusqu'en septembre, assure Dominique, chauffeur pour l'entreprise depuis un an

"Ça fait mal au cœur mais j'étais obligé de venir voir comment ça se passe malheureusement, mais ça fait mal au cœur quand même. Je pense très fort à mes anciens collègues, qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont faire demain ? Il n'y a plus rien à faire ici, c'est la démolition, et repartir à zéro", raconte Serge, un ancien salarié pendant dix ans, les larmes aux yeux devant son ancienne entreprise en flammes.

L'entreprise Léa Composites a été totalement détruite à La Gravelle © Radio France - Charlotte Coutard

Le maire de la Gravelle, Nicolas Deulofeu, tente de trouver rapidement une solution avec l'agglomération de Laval. "On regarde avec les services de Laval Economie que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et on va essayer de leur retrouver un bâtiment à louer rapidement, pour qu'ils puissent reprendre leur activité rapidement. Pour la saison, les commandes étaient au rendez-vous, donc on essaie de relancer l'activité rapidement", explique l'élu.

Une quinzaine de salariés devraient se retrouver au chômage technique, mais le site employait une quarantaine de personnes au total, en comptant des intérimaires.

L'entreprise Léa Composites a été totalement détruite à La Gravelle, mais des piscines ont été sauvées. © Radio France - Charlotte Coutard

Les salariés devant leur entreprise. © Radio France - Charlotte Coutard

L'entreprise Léa Composites a été totalement détruite à La Gravelle © Radio France - Charlotte Coutard

La circulation sur l'autoroute n'a pas été impactée, car le vent envoyait les fumées de l'autre côté, en revanche une déviation a été mise en place sur la départementale 57.