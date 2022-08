PHOTOS - Incendie en Chartreuse : de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux

Les pompiers sont au combat de vendredi soir en Isère. Un important incendie s'est déclenché suite à un impact de foudre sur les contreforts de Chartreuse au Nord de Grenoble, au niveau des commune de la Buisse et Voreppe. Les pompiers se relaient jour et nuit depuis pour tenter de maîtriser les flammes, une situation instable et en constante évolution : ce week-end notamment, l'incendie s'est gravement dégradé, arrivant au niveau de la RD1075 où se situent des usines et une exploitation agricole. Ce lundi matin, 80 hectares de surface ont brûlé indique le commandant des opérations de pompiers Mathieu Malfait. Près de 270 pompiers sont sur place, appuyés par 65 engins, et des colonnes de renforts ont été demandées par l'état major installé à la déchèterie de la Buisse.

Suivez l'évolution de la situation sur France Bleu Isère.

Ce dimanche, quatre canadairs ont été appelés en renfort et se sont chargés en eau jusqu'en début de soirée au lac de Paladru, à quelques kilomètres au Nord de la zone enflammée. Certains d'entre vous ont immortalisé ces moments rares. Le lac a d'ailleurs été évacué pour éviter tout accident lors de ces opérations. Ce lundi matin, deux hélicoptères bombardiers d'eau sont déployés sur zone,

Des canadairs ont été appelés en renfort et se sont chargés en eau au lac de Paladru. - Facebook de Patrick Constanzo

La préfecture de l'Isère et le conseil départemental rappellent quelques règles simples pour ne pas déranger les opérations de pompiers : ne pas les contacter pour cet incendie pour éviter de surcharger les lignes, ne pas utiliser de drones ou encore ne pas se rendre sur place.

Les flammes visibles de loin

L'incendie a progressé tout au long du week-end pour atteindre une situation critique ce dimanche. Près de 200 habitants, à Voreppe, ont dû être évacués. Ce dimanche et dans la nuit qui nous amène à ce lundi matin, les flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres de Voreppe, à Saint-Égrève ou encore à Échirolles au Sud de l'agglomération grenobloise.

Vue d'Échirolles ce dimanche soir. Les flammes sont bien visibles dans l'obscurité de la nuit. - Facebook de Sad Vanille

La sécheresse mise en cause

C'est un impact de foudre qui a déclenché cet incendie vendredi soir. Un impact sur une végétation très sèche. Le département de l'Isère est l'un des plus touché par la sécheresse qui sévit en France depuis le début de l'été. Alors que des restrictions sur l'usage de l'eau sont en cours dans le département, les pompiers ont dû s'adapter tant bien que mal ce week-end pour éteindre les flammes. Ils se sont servi notamment dans des étangs voisins et ont pu compter sur des agriculteurs du coin.

