PHOTOS : incendie maîtrisé à Bordeaux, six immeubles partiellement effondrés

Bordeaux, France

C'est rue Ferrère, au numéro 18, dans un îlot d'immeubles qui jouxte le quai Louis 18 et les allées de Chartres, que l'incendie serait parti un peu après 17 heures et se serait rapidement propagé par les toits, attisé par un vent assez fort. A L'heure qu'il est, il est déclaré éteint. Le sinistre n' a pas fait de victime.

Commandant Castel : "Six bâtiments ont vu leurs étages s'effondrer" Copier

70 personnes ont été évacuées, dont un certain nombre pris en charge au CAPC, le centre d'art contemporain tout proche. 14 ont été relogées par la mairie. Une centaine de pompiers ont été mobilisés avec de gros moyens déployés pour lutter contre les flammes, notamment 16 lances dont 6 sur échelle aérienne. Le sinistre a été maîtrisé aux alentours d'une heure et demie ce dimanche matin. Les dégâts matériels sont considérables: six immeubles ont été directement touchés par l'incendie, des immeubles de quatre et cinq étages étages se sont effondrés, aux n°° 12 et 14 de la rue Ferrère, et aux n° 14 et 15 du quai Louis 18. Au total, une cinquantaine de locaux ont été touchés, appartements, locaux commerciaux entre autres. Cet incendie spectaculaire est le second enregistré à Bordeaux en une semaine, après celui du parking des Salinières samedi dernier qui avait détruit 370 voitures.

Les immeuble se sont effondrés de l'intérieur. - @SDIS33

Au total, 120 pompiers ont été mobilisés par le sinistre? © Radio France - Louise Buyens

Les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie dans la nuit même s'il reste ce dimanche matin quelques foyers résiduels. - @SDIS33

Si les murs sont restés, les planchers, eux, n'ont pas résisté aux flammes. - @SDIS33