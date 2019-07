PHOTOS - Incendie mortel à Poitiers : le locataire qui a mis le feu mis en examen et placé en détention provisoire

Poitiers, France

L'incendiaire présumé de l'immeuble de l'avenue de Nantes a avoué être à l'origine du sinistre qui a coûté la vie à une femme de 56 ans. A l'issue de sa garde à vue, il a été déféré ce lundi matin au parquet puis présenté à un juge d'instruction. Une information a été ouverte pour destruction par incendie ayant provoqué la mort, en récidive.

Un des appartements de l'immeuble. - DR

Il a été mis en examen et envoyé en détention provisoire à la prison de Vivonne. Une décision justifiée notamment par le passé du sexagénaire, déjà condamné à deux reprises en 2013 et 2016 à des peines avec sursis et mise à l'épreuve pour des incendies volontaires.

"Je ne connaissais même pas les antécédents de ce locataire. Je suis estomaquée" Agnès Ramé, la propriétaire

Contactée par France Bleu Poitou, la copropriétaire Agnès Ramé est sous le choc. "Comment est-il possible qu'en tant que propriétaire, je n'ai jamais su le passé judiciaire de cet homme ? Il y a là quelque chose qui me dépasse. Et au final, on se retrouve avec un drame". Elle est aujourd'hui tournée vers la sécurisation des lieux et le déclenchement des assurances. "Tout est détruit à l'intérieur. Il va falloir tout reconstruire. Ce sera très, très longs" avoue-t-elle.