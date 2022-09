PHOTOS- Inondations meurtrières de 2002 dans le Gard : à Anduze, 680 litres d'eau au mètre carré en 24 heures

Toute cette semaine France Bleu Gard-Lozère vous propose un retour sur les inondations de septembre 2002. Vingt ans déjà ! Un véritable cataclysme ces 8 et 9 septembre et un terrible bilan : 22 morts (chiffre officiel) et des dégâts matériels considérables estimés à plus de 800 M€. Ainsi, 299 de ses 353 communes ont été sévèrement touchées, certaines mettront de longs mois à se relever. Se sont ajoutées des dizaines de routes détruites, près de 3 000 entreprises paralysées. A Anduze, près de 680 litres d'eau par mètre carré se sont abattus en seulement quelques heures.

"Aujourd'hui encore, quand il pleut à nouveau, on y pense encore, ça donne le frisson complet", Daniel Budet

Ce matin-là matin, Jean-Pierre Pellecuer, adjoint à l'époque, rejoint le centre ville. "La mairie était totalement dévastée. Le maire (NDLR : Félix Bonnal) essayait de sauver ce qu'il pouvait, il avait de l'eau jusqu'à la taille (..) on ne pouvait pas l'envisager, tout le département du Gard était sous les eaux".

De l'eau partout et aussi à la maison de convalescence : la Maison des Jardins, avec 1 mètre 70 d'eau dans des locaux qui accueillaient 85 patients. Ils ne sont que trois salariés avec Daniel Budet à faire face. "On s'occupait des patients, c'était la priorité. Pas de panique, les gens ont été exemplaires"

A la sortie de la ville, le super U de Daniel Fontanieu. La facture est salée : 2 millions 500.000 € de dégâts. Il ne reste rien, après le passage de l'eau. "C'était la fin du monde pour nous. C'est terrible. Le bâtiment n'a pas bougé (..) On a fait un trou en façade, avec une pelle mécanique et on n'a sauvé.. absolument rien".

"J'ai une photo : quand le magasin est vide, je suis assis sur une chaise. J'ai pleuré. Rien que d'y penser, ça revient, c'est impressionnant, hein" Daniel Fontanieu. (Super U d'Anduze)

Bernard Viergne, pour aider ses voisins, a été emporté par les flots. "La vague est arrivée, je ne pouvais plus rien faire. Je voulais absolument voir mes voisins. (...) c'est après qu'on s'en rend compte, mais ce n'est pas du tout à faire".

"Les souvenirs sont toujours là. Avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est terrible ; ça tombe dans la nuit, on est absolument coupé de tout. De chez moi, j'ai eu à peu près deux mètres d'eau, il ne restait rien, raconte encore Bernard Viergne. On n'imaginait pas que ça allait monter à cette hauteur. Jamais de la vie."

Bien sûr, les inondations de 58 - 3 jours de pluies consécutives - furent plus massives mais 2002 restera gravée dans la mémoire d'Anduze. 760 mm en 24 heures : du jamais vu. Orage stationnaire, un gardon à 9 mètres de haut. Il passera au-dessus du pont, dévorant tout sur son passage. Dans la nuit, Bonifacio Iglesias -qui n'est pas maire à l'époque et qui habite quartier des montades- domine la ville. "J'avais entendu pleuvoir toute la nuit, j'avais vu pleuvoir, je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'anormal".

"Les gens ont tout de suite été là. Une prise de responsabilité et un accompagnement hors du commun. Dans ces cas-là, on retrouve cette conscience collective qui fait qu'on apporte son soutien à celui qui est dans le besoin" Bonifacio Iglesias (maire d'Anduze de 2008 à 2020)