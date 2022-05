PHOTOS - L'Alpine A110 de la Gendarmerie de la Manche traque les chauffards

Nouvel équipement de la gendarmerie de la Manche, la Renault Alpine A110 doit permettre d'intercepter plus rapidement les conducteurs en infraction et surtout en toute sécurité.

Elles sont déployées depuis quelques semaines dans plusieurs départements de France et celle de la Manche est enfin arrivée : la Renault Alpine A110, le nouvel équipement de la gendarmerie du département. Une voiture sportive qui doit remplacer la Renault Mégane RS comme véhicule d'intervention.

L'Alpine a 252 ch et peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La gendarmerie dispose d'un modèle spécifique avec bien sûr gyrophare, signalisation lumineuse, le bleu des forces de l'ordre et un panneau signalétique à l'arrière du véhicule. Il peut afficher différents messages tels que "Suivez-nous" ou "attention accident" et même en plusieurs langues. La nouveauté c'est que ce panneaux se commande sur une petite tablette à distance. Plus besoin d'être dans le voiture pour activer ou changer le message.

Le panneaux d'affichage lumineux peut donner des indications en plusieurs langues et se commande à distance. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Des gendarmes formés spécifiquement

Avec un véhicule de 252 chevaux, un passage de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes et une vitesse de pointe à environ 250 km/h, l'Alpine n'est pas à la portée de tout le monde. Seulement deux gendarmes dans le département ont été formés spécifiquement pour la conduire : les adjudants Thomas Fessonne et Morgan Cherbonnel. Ils sont seulement une centaine dans toute la France.

Le préfet de la Manche, Frédéric Périssat, entouré des adjudants Morgan Cherbonnel et Thomas Fessonne, seuls gendarmes dans la Manche formés à la conduites de l'Alpine. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"On a une formation sur circuit," explique l'adjudant Thomas Fessonne, "on apprend à conduire rapidement et à connaître les limites du véhicule : test de freinage, courbes rapides, conduite à allure très élevée." L'Alpine doit pouvoir permettre aux forces de l'ordre d'intervenir le plus rapidement possible pour que cesse l'infraction et en toute sécurité. "On a un véhicule qui par rapport à un véhicule "lambda" est équipé de freins spécifiques, de pneus spécifiques," explique l'adjudant Morgan Cherbonnel. Pour le préfet de la Manche, Frédéric Périssat, c'est aussi un outil de dissuasion : "Ceux qui considèrent qu'ils ont des véhicules très rapides et qu'ils sont à l'abri parce qu'on ne pourrait pas les intercepter, là, ils savent pertinemment que ces capacités sont là."

Avec ses caractéristiques de véhicule sportif, les autorités espèrent aussi que l'Alpine pourra dissuader les conducteurs qui se croient intouchables. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

J'ai verbalisé un contrevenant avant-hier et il m'a dit "je suis content de me faire verbaliser par l'Alpine !"

L'Alpine qui d'ailleurs impressionne d'après les deux gendarmes. "J'ai verbalisé un contrevenant avant-hier," raconte l'adjudant Fessonne, "et il m'a dit "je suis content de me faire verbaliser par l'Alpine !""e L véhicule se remarque et cela sert le travail des gendarmes qui font fasse à moins de contestation car les automobilistes savent pourquoi ils sont arrêtés. "Ils savent qu'on n'est pas là pour lui dire qu'il n'a pas mis sont clignotant," explique l'adudant Cherbonnel, "on est là pour relever de grosses infraction."

Des contrôles d'autant plus nécessaires qu'il y a eu du relâchement dans le comportement des automobilistes signale le préfet. Dans la Manche, 11 personnes ont été tuées et 177 blessées depuis le 1er janvier 2022. Ce vendredi 13 mai, les contrôles de police et gendarmerie à Saint-Lô ont permis de relever un dépistage positif à l'alcool, 16 excès de vitesse de plus de 20 km/h au dessus de la limite, dont un automobiliste qui roulait à 170 km/h au lieu de 110 km/h, qui était positif à l'alcool, avec un permis de conduire suspendu et qui a refusé d'obéir aux forces de l'ordre.