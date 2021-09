PHOTOS - Les dégâts de l'incendie à l'école Paul Langevin de Nîmes

Après les vols et l'incendie dans la nuit de lundi à mardi, l'équipe enseignante de l'école Paul Langevin, quartier Pissevin à Nîmes, veut rouvrir le plus tôt possible. Dès vendredi pour tous les enfants. Soit à Paul Langevin pour les plus petits, soit au collège Jules Verne pour les plus grands.

Des sols noirs de suie. De la suie également sur les tables, les chaises et tout le matériel. Dès le lendemain de l'incendie, des personnels de nettoyage étaient sur place : " Faut un gros-gros nettoyage, un bon balayage puis ensuite passer la machine pour bien décaper, enlever toute cette suie... essayer d'enlever. Ça va pas être facile. " Pas facile pour les murs et les sols, et encore plus difficile pour les plafonds et les faux-plafonds. Pour les classes les plus touchées, le directeur parle de 2 semaines de travaux. Minimum. Les plus jeunes enfants resteront à Paul Langevin dans un bâtiment très peu touché par l'incendie. Les plus grands (4 classes) iront au collège Jules Verne le temps des travaux. Pour tous, école dès vendredi.

Rouvrir le plus vite possible, faire revenir les enfants à l'école malgré les états d'âme car c'est le travail et la mission des enseignants. Et des états d'âme, le directeur Jean-Michel Bourdoiseau en a : " C'est une atteinte à l'école, on ne va pas se mentir. C'est un acte barbare sur une école de mettre le feu etc... Mais, après discussion et l'enquête le dira, je pense que la priorité des gens qui sont rentrés [dans l'école] était de voler du matériel, et ils étaient organisés pour ça. On ne sait pas pourquoi ils ont mis le feu. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de brûler une école avec une vraie symbolique ? Je ne peux pas le dire. J'espère que non. Quoi qu'il en soit, ça reste un acte odieux, un acte de vandalisme envers l'école et la symbolique de l'école. "

A l'extérieur, c'est l'incompréhension. L'incompréhension d'Amin, 16 ans, élève en première, qui est passé par Paul Langevin : " _Y'a beaucoup de souvenirs. Ça me fait beaucoup de peine_. Surtout que c'est une école primaire, c'est que des petits, ils n'ont rien fait, ils sont là pour travailler. Ça ne se fait pas. " Myriam, mère de famille dont tous les enfants sont passés par Paul Langevin, jusqu'au dernier qui y est encore, est réconfortée par l'attitude de l'équipe enseignante. Mais elle se sent délaissée, oubliée des autorités, elle et son quartier de Pissevin : " Les gamins qui vendent le shit là, à la sortie de l'école maternelle... ils fument le shit là. Vraiment sous le drapeau du bleu-blanc-rouge. Vraiment "vive la République" comme je dis. C'est honteux. On est abandonné totalement par l'État. Totalement. "

Le support du rétroprojecteur est cassé. Et si les tables sont noires, comme le sol, c'est de suie. © Radio France - Philippe Thomain

Le couloir du deuxième étage de l'école Paul Langevin © Radio France - Philippe Thomain

Un incendie, mais d'abord un vol, avec de nombreuses portes fracturées © Radio France - Philippe Thomain

Victime collatérale de cet incendie, le trombone du directeur de l'école Paul Langevin. Cette école comprend un petit groupe de musique © Radio France - Philippe Thomain