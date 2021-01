PHOTOS - L'hommage national rendu à Laurent Delbreil, le pompier vosgien décédé dans un accident de la route

Il y avait beaucoup d'émotion ce lundi sur la place Thierry de Mirecourt où un hommage national était organisé en la mémoire de Laurent Delbreil. Ce sapeur pompier volontaire de 49 ans est décédé mercredi 13 janvier dans un accident de la route sur la départementale 166 alors qu'il partait en intervention. En raison du verglas, son camion échelle est entré en collision avec un poids lourd. Le ministre de l'Intérieur a présidé la cérémonie. Gérald Darmanin a honoré le "héros" Laurent Delbreil en le décorant du titre de chevalier de l'ordre national du mérite.

L'hommage était organisé en petit comité à cause de la crise sanitaire. Quelques pompiers du commandement de Laurent Delbreil étaient présents sur la place ainsi que la famille et des officiels. Malgré l'important dispositif de sécurité, des habitants de Mirecourt ont tenu à être présent pour rendre un dernier hommage au sapeur pompier de 49 ans, "c'est très dur", admet l'un d'entre eux.

"Nous saluons le courage du héros Laurent Delbreil"

"Nous sommes bouleversés, les Vosges sont bouleversé." Le ministre de l'Intérieur a longuement salué le courage et l'engagement de Laurent Delbreil : "l'adjudant est sapeur pompier volontaire depuis plus de 18 ans. Dix-huit années pendant lesquelles il avait décidé de s'engager au service des autres. C'est toute une nation qui vous rend hommage et qui désormais protégera vos enfants et votre famille."

Gérald Darmanin a aussi tenu a rendre hommage à Frédéric Mathieu. Le pompier était présent aux cotés de Laurent Delbreil lors de l'accident, il est toujours hospitalisé à Nancy. Mais son pronostic vital n'est plus engagé. La cérémonie s'est achevée par une minute de silence. Le cercueil de Laurent Delbreil a ensuite quitté la place Thierry à Mirecourt au son de la Marche funèbre.