PHOTOS - L'hôpital de campagne de la Sécurité Civile, avec ses pompiers gardois, en Lybie

Les inondations en Lybie ont fait au moins 11.300 morts à Derna, selon l'ONU. L’ESCRIM, l’hôpital de campagne de la sécurité civile, est opérationnel depuis ce dimanche midi et il accueille ses premiers patients. Au total ce sont 53 sapeurs sauveteurs et sapeurs-pompiers qui sont mobilisés, dont de nombreux gardois. Il s'y trouve des logisticiens et personnels médicaux dont des médecins, chirurgiens, sages-femmes, infirmiers anesthésistes, ou encore biologistes et radiologues.

Le dispositif

1 bloc opératoire

14 lits d’hospitalisation

1 salle de maternité

L'ESCRIM peut prendre en charge jusqu’à 100 patients.

L'hôpital de campagne de la Sécurité Civile, avec ses pompiers gardois, en Lybie. - Sécurité Civile

L'ESCRIM peut prendre en charge jusqu'à 100 patients à la fois. - Sécurité Civile

Au cœur de l'hôpital de campagne en Lybie - Sécurité Civile

Les secours français en action en Lybie - Sécurité Civile