PHOTOS - La gare de Château-Arnoux-Saint-Auban détruite par un incendie d'origine criminel

La gare de Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence) , a été détruite par un incendie d'origine criminelle dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé mercredi la SNCF. La SNCF a porté plainte et un homme de 33 ans a été interpellé et placé en garde à vue. La salle d'attente, le guichet et un poste de commande ont été détruits.

Un suspect arrêté

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 00H15, les gendarmes ont aperçu un véhicule devant la gare en proie aux flammes. A l'intérieur du véhicule, les gendarmes ont découvert divers objets provenant de vols commis dans la gare et dans d'autres voitures. La brigade de gendarmerie de Digne-les-Bains (Alpes-de-haute-Provence) a été chargée de l'enquête.

Trafic SNCF perturbé

Selon la SNCF, la partie voyageur du bâtiment et les installations de sécurité sont dévastées et le trafic des train a été interrompu entre Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) et Gap (Hautes-Alpes). Des liaisons par car ont été mises en place.