PHOTOS - La gare routière de Nîmes bloquée par les manifestants contre la réforme des retraites

Alors que dans le Gard et en Lozère, les cortèges partent dans la matinée pour manifester contre la réforme des retraites, certains ont emboîté le pas plus tôt que prévu. Depuis 6h30 ce mercredi matin, une quarantaine de manifestants bloquent l'entrée de la gare routière de Nîmes. Plusieurs syndicats sont présents comme la CGT et l'Unsa. "Aujourd'hui, c'est le jour de la commission mixte paritaire où sept sénateurs et sept députés vont décider de l'avenir de l'ensemble des travailleurs français en leur piquent leurs deux meilleures années de travail. Pour ceux qui auront encore la chance d'avoir un travail", Laurent Daniel, secrétaire général CGT Cheminots dans le Gard, qui est présent sur place.

