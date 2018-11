PHOTOS - La gendarmerie de la Drôme recherche les propriétaires de ces bijoux volés

Bijoux en or retrouvés dans l'Opel Mériva interceptée à Montélimar

Valence, France

Depuis un mois les gendarmes Drômois recherchaient cette Opel Mériva de couleur violette, régulièrement signalée après des vols de bijoux dans des maisons. Lundi le véhicule a été intercepté à Montélimar avec trois occupants a bord. Trois hommes de 32, 26 et 16 ans. Tous se disent serbo-croates et résidents à Marseille. Dans leur voiture, les enquêteurs ont découvert prés d'un kilo de bijoux. Beaucoup sont en or d'autres sont de simples bijoux fantaisies.

Besoin de preuves

Les trois hommes sont en garde à vue. Soupçonnés d'avoir commis des dizaines de cambriolages de Pont-de-l’Isère à Chomérac en Ardèche, en passant par la Coucourde. Mais les gendarmes ont besoin de preuves. Voilà pourquoi ils cherchent à identifier les propriétaires de tous ces bijoux volés le plus vite possible.

Appel à victime

Si vous pensez faire partie des victimes, ou si vous avez reconnu certains de vos bijoux parmi les photos ci-dessous, il faut contacter les enquêteurs au 04 75 82 56 38 ou au 04 75 82 56 51. Attention cette équipe de voleurs présumés dérobaient essentiellement des bijoux et n'ont été signalés que depuis le premier octobre sur la région. Inutile d'appeler si vous vous êtes fait voler votre téléviseur ou ordinateur portable en septembre.

